Randonnée solidaire Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel Vains
Randonnée solidaire Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel Vains dimanche 7 juin 2026.
Vains
Randonnée solidaire
Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel 26 route Grouin du Sud Vains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 13:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La Fondation Vaincre les Maladies Rares, soutenue par Groupama, organise une balade solidaire ouverte à tous. Circuit de 5 kms ou 11 kms.
Associations soutenues Afha et Eclas. 1 € récolté = 1 € reversé aux associations. Participation à partir de 8€ et dons bienvenus.
Apporter son pique nique. Possibilité de visiter l’Ecomusée l’après-midi (4€). .
Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel 26 route Grouin du Sud Vains 50300 Manche Normandie +33 6 72 68 38 65 jfb.hurault@gmail.com
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English : Randonnée solidaire
L’événement Randonnée solidaire Vains a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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