Randonnée solidaire Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel Vains

Vains

Randonnée solidaire

Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel 26 route Grouin du Sud Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La Fondation Vaincre les Maladies Rares, soutenue par Groupama, organise une balade solidaire ouverte à tous. Circuit de 5 kms ou 11 kms.

Associations soutenues Afha et Eclas. 1 € récolté = 1 € reversé aux associations. Participation à partir de 8€ et dons bienvenus.

Apporter son pique nique. Possibilité de visiter l’Ecomusée l’après-midi (4€). .

Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel 26 route Grouin du Sud Vains 50300 Manche Normandie +33 6 72 68 38 65 jfb.hurault@gmail.com

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English : Randonnée solidaire

L’événement Randonnée solidaire Vains a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts