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Randonnée solidaire Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel Vains

Randonnée solidaire Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel Vains

Randonnée solidaire Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel Vains dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel

Adresse : 26 route Grouin du Sud

Ville : 50300 Vains

Département : Manche

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vains

Randonnée solidaire

Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel 26 route Grouin du Sud Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :
2026-06-07

La Fondation Vaincre les Maladies Rares, soutenue par Groupama, organise une balade solidaire ouverte à tous. Circuit de 5 kms ou 11 kms.
Associations soutenues Afha et Eclas. 1 € récolté = 1 € reversé aux associations. Participation à partir de 8€ et dons bienvenus.
Apporter son pique nique. Possibilité de visiter l’Ecomusée l’après-midi (4€).   .

Ecomusee de la baie du Mont Saint Michel 26 route Grouin du Sud Vains 50300 Manche Normandie +33 6 72 68 38 65  jfb.hurault@gmail.com

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English : Randonnée solidaire

L’événement Randonnée solidaire Vains a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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