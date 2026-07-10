Informations pratiques

Merville

EXPOSITION LES PAPILLONS

MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-08-10

La Médiathèque de Merville accueille une exposition de photographies sur les papillons de Jean-Marc SOR.

Ce passionné d’entomologie parcourt la planète depuis plus de 20 ans pour aller photographier les plus beaux et les plus rares papillons du monde. Ses expéditions, pensées comme de véritables quêtes, l’ont aussi conduit à explorer les espaces naturels de sa région natale l’Occitanie !

Cette exposition photographique se propose de vous faire découvrir les papillons qui évoluent dans le ciel haut-garonnais. Mais au-delà de l’attrait esthétique, c’est également une incitation à comprendre et préserver une nature toujours aussi fragile … 0 .

MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 communication@merville31.fr

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English :

The Merville Media Library is hosting a photography exhibition featuring butterflies by Jean-Marc SOR.

L’événement EXPOSITION LES PAPILLONS Merville a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE