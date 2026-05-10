Exposition : Les règles sont dans la place Place Royale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 –

Gratuit : oui Tout public

Le tabou qui entoure les règles peut avoir de nombreuses conséquences néfastes sur la vie des filles et femmes : isolement social, précarité menstruelle, décrochage scolaire, honte… Cette exposition met « l’acsang » sur cette réalité pour briser ce tabou et sensibiliser sur l’importance d’accéder aux protections périodiques.Créée par la Ville de Nantes, cette exposition est composée de bannières illustrées inspirées des drapeaux héraldiques, de chiffres clés et de poèmes représentant différents thèmes liés aux menstruations : santé, précarité, types de protections périodiques… La lutte contre le tabou des règles et contre la précarité menstruelle sont de véritables combats que cette exposition propose d’incarner dans une campagne de sensibilisation et de réappropriation.Exposition visible Place Royale du 22 mai au 8 juin 2026À l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle, le 28 mai 2026.???? À lire : Accéder gratuitement à des protections périodiques???? Village : Les règles sont dans la place, mercredi 27 mai de 12h à 19h, Place Royale

Place Royale Nantes 44000

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/acceder-gratuitement-a-des-protections-periodiques



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