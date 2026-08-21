Exposition : Les Richesses des Chasubliers, Église Saint-Victor, Montesquieu-Volvestre

Informations pratiques

Exposition : Les Richesses des Chasubliers 19 et 20 septembre Église Saint-Victor Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de Chasubles et Dalmatiques anciennes ainsi que deux conférences

Une le samedi et l’autre le dimanche dont les sujets sont : « la mise au tombeau » du tableau du peintre Girodet et les richesses de la salle du Trésor de l’église.

Renseignements :

05 61 87 63 33

lesamisdeleglisesaintvictor@gmail.com

Église Saint-Victor 860 Lieu Dit la Merre 31310 Montesquieu-Volvestre Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:lesamisdeleglisesaintvictor@gmail.com »}] Au XIIIe siècle, construction d’une église de type fortifiée, entourée de murailles, cantonnée par quatre tours de défense aux angles, s’ouvrant par un portail surmontée d’échauguettes et d’une rose (ouest). La quatrième tour servait d’assises au clocher. En 1376, l’église est dévastée. Le portail de style Renaissance est reconstruit en 1550. C’est un édifice à plan rectangulaire, chevet plat.

Exposition de Chasubles et Dalmatiques anciennes ainsi que deux conférences

©OTIVolvestre