Exposition Les sumi-e de Lorine Caumartin Bureau d’Information Touristique Bessines-sur-Gartempe

Exposition Les sumi-e de Lorine Caumartin

Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-02

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-11-02

Lorine Caumartin a vécu dix ans au Japon, où elle s’est initiée à la peinture japonaise à l’encre (sumi-e ou suibokuga) grâce à son amie Yumi Mizusawa. Elle a également suivi les cours des maîtres Suiko Ohta et Ihara Yuzan. Par ailleurs, elle a appris la technique de la peinture sur porcelaine sous couverte (Nabeshima) avec le maître Sakai. À son retour en France, Lorine a souhaité partager les techniques du sumi-e, une discipline zen centrée sur la contemplation et l’exercice spirituel, ainsi que l’Ikebana, art floral japonais qui évoque l’équilibre entre le ciel, la terre et l’humain. Elle ajoute parfois une touche de couleur à son encre. Lorine a participé à de nombreuses expositions, tant à Tokyo qu’en France, et se réjouit de transmettre sa passion pour ces pratiques zen et contemplatives. .

Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Les sumi-e de Lorine Caumartin

L’événement Exposition Les sumi-e de Lorine Caumartin Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Monts du Limousin