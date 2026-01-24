Marché des Producteurs de Pays Bessines-sur-Gartempe

Marché des Producteurs de Pays

Lac de Sagnat Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-08-21

Un marché authentique et convivial ! Venez profiter d’un marché où qualité rime avec proximité ! Ici, les produits passent directement du producteur au consommateur, garantissant fraîcheur et authenticité. Dans une ambiance chaleureuse, partagez un moment gourmand tables et chaises sont à votre disposition pour déguster sur place les saveurs du marché. Et pour parfaire la soirée, une animation viendra égayer l’événement ! Ne manquez pas cette occasion de mêler plaisirs gustatifs et convivialité. À noter dans votre agenda ! .

Lac de Sagnat Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 50 42 35 corinne.mallefond@haute-vienne.chambagri.fr

