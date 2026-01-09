Exposition de peintures Sonia Lefort, entre trait et couleur Bessines-sur-Gartempe

Exposition de peintures Sonia Lefort, entre trait et couleur

2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-02-02

Le dessin a toujours été un moyen d’expression naturel pour Sonia Lefort. Dans sa famille, la communication passe par le trait, la couleur et, très vite, par la peinture. Avec le temps et une pratique plus accentuée, elle affine son geste et fait évoluer son regard. Cette peintre amatrice passionnée invite les visiteurs, le temps d’une exposition, à découvrir ses dessins, aquarelles et peintures acryliques inspirés notamment par le monde animal et les paysages. .

2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

