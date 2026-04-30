Randonnée vide grenier et repas Bessines-sur-Gartempe
Randonnée vide grenier et repas Bessines-sur-Gartempe dimanche 14 juin 2026.
Bessines-sur-Gartempe
Randonnée vide grenier et repas
Site de Sagnat Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Sur le magnifique site de Sagnat, au bord du lac, randonnée de 8km pour découvrir la campagne environnante. Flâner au vide grenier brocante pour chiner au grand air près du bord de l’eau et faire des trouvailles. Et pause déjeuner avec une poutine (porc confit dans de la bière brune et du sirop d’érable) accompagnée de frites et en dessert une crêpe toute chaude. Inscrivez vous !!!! Et réservez votre journée. Venez nous rejoindre pour allier sport, détente, achat de deuxième main… .
Site de Sagnat Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 067351540 enformebessines87@orange.fr
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English : Randonnée vide grenier et repas
L’événement Randonnée vide grenier et repas Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin
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