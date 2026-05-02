Festival Au bout du conte Les jardins de l’Alma Médiathèque Au fil des mots Bessines-sur-Gartempe

Bessines-sur-Gartempe

Festival Au bout du conte Les jardins de l’Alma

Médiathèque Au fil des mots 7 Rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:05:00

Date(s) :

2026-06-05

Les jardiniers sont assez vieux pour connaître tous les secrets des plantes et des hommes. Élodie (Mora) les a rencontrés ! Au début, ils ne voulaient rien lui dire. Alors, ils restaient là, à regarder pousser les haricots. Puis, ils ont commencé à raconter l’histoire du jardin, puis celle d’une princesse aubergine, d’un figuier ou encore de la fraise ou bien du basilic… Bref, ça ne s’arrêtait plus. Ce tour de conte est à l’image de ces jardiniers, généreux et sauvages ! On ne sait jamais quelles sont les histoires qui vont sortir, ni dans quel ordre ! Et c’est tant mieux ! .

Médiathèque Au fil des mots 7 Rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 81 19 mediatheque-aufildesmots@outlook.fr

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English : Festival Au bout du conte Les jardins de l’Alma

L’événement Festival Au bout du conte Les jardins de l’Alma Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Monts du Limousin