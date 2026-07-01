Exposition Les tableaux sur l’Aubrac de Françoise Enjalbert Église Saint-Bauzély Villecomtal
vendredi 24 juillet 2026 · Église Saint-Bauzély · Villecomtal
Informations pratiques
Villecomtal
Exposition Les tableaux sur l’Aubrac de Françoise Enjalbert
Église Saint-Bauzély Segonzac Villecomtal Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-24
Une exposition de peintures pour découvrir l’église de Segonzac. La vente des œuvres servira a soutenir sa restauration.
L’association Avenir du Patrimoine Villecomtalais a lancé un projet de rénovation de l’église de Ségonzac en 2022, notamment de son clocher fissuré (label Fondation du Patrimoine en 2025). L’association propose des chantiers bénévoles ainsi que des évènements assurant la découverte et la récolte de fonds pour financer les travaux.
Un chemin de randonnée depuis le village a été balisé pour rejoindre l’église et des permanences sont proposées chaque matin entre 10h et 12h pour découvrir les tableaux de Françoise Enjalbert sur l’Aubrac. .
Église Saint-Bauzély Segonzac Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie
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English :
An art exhibition offering a glimpse into the church in Segonzac. Proceeds from the sale of the artwork will go toward its restoration.
L’événement Exposition Les tableaux sur l’Aubrac de Françoise Enjalbert Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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