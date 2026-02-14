Exposition – Les talents de VISA, Espace André Chamson, Alès

Exposition – Les talents de VISA 9 – 12 mars Espace André Chamson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T10:00:00+01:00 – 2026-03-09T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T14:00:00+01:00 – 2026-03-12T17:00:00+01:00

Vernissage mardi 10 mars à 18h.

Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Exposition des tableaux réalisés lors des ateliers peintures par les adhérents de Visa 2000. De nombreuses présentées pour cette 12e édition. Exposition Peinture