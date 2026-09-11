Exposition Les Vaudois au temple, temple protestant du Chambon sur Lignon, Le Chambon-sur-Lignon
samedi 19 septembre 2026 · temple protestant du Chambon sur Lignon · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Exposition Les Vaudois au temple 19 et 20 septembre temple protestant du Chambon sur Lignon Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition en visite libre sur les Vaudois.
temple protestant du Chambon sur Lignon Chemin. des Bretchs, 43400 Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471597156 https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine/ exposition sur les vaudois. parking sur place
Exposition en visite libre sur les Vaudois.
© Naturofilm – Office de tourisme du Haut-Lignon
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