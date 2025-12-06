Jubil’ ciné Le Chambon-sur-Lignon
Jubil’ ciné Le Chambon-sur-Lignon samedi 6 décembre 2025.
Jubil’ ciné
Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Projection » Le violon rouge » film britanico-canadien de François Girard, 1998 suivi d’une Jubil’rencontre avec Gilles Chancereul Antonio Stradivari dit » Stradivarius « et ses violons de légende.
Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@jubilons.org
English :
Screening of « Le violon rouge », a British-Canadian film by François Girard, 1998, followed by a Jubil’rencontre with Gilles Chancereul: Antonio Stradivari aka « Stradivarius » and his legendary violins.
German :
Vorführung « Le violon rouge » (Die rote Geige), ein britisch-kanadischer Film von François Girard, 1998, gefolgt von einem Jubiläumstreffen mit Gilles Chancereul: Antonio Stradivari, genannt « Stradivarius », und seine legendären Geigen.
Italiano :
Proiezione di « The Red Violin », film britannico-canadese di François Girard del 1998, seguito da un Jubil’rencontre con Gilles Chancereul: Antonio Stradivari, detto « Stradivari », e i suoi leggendari violini.
Espanol :
Proyección de « El violín rojo », película británico-canadiense de François Girard, 1998, seguida de un Jubil’rencontre con Gilles Chancereul: Antonio Stradivari, conocido como « Stradivarius », y sus legendarios violines.
