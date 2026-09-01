Sortie nature Le Chambon-sur-Lignon
samedi 12 septembre 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Sortie nature
Rdv Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 20:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Les coureurs des bois et les indiens altiligériens ! une balade accompagnée au fil des bois de la vallée du Lignon. Pour tous en famille !
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Rdv Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
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English :
Les coureurs des bois and the Altiligérien Indians! A guided walk through the woods of the Lignon valley. For all the family!
L’événement Sortie nature Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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