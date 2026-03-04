Rencontre avec … L’Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon

Rencontre avec …

L’Arbre vagabond Cheyne Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 17:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Istvan Peto autour du vernissage de son expo, oeuvres récentes suivie d’un moment musical.

.

L’Arbre vagabond Cheyne Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 22 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Istvan Peto around the opening of his exhibition, recent works followed by a musical moment.

L’événement Rencontre avec … Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon