Forum des activités Route du stade Le Chambon-sur-Lignon
Forum des activités Route du stade Le Chambon-sur-Lignon samedi 5 septembre 2026.
Forum des activités
Route du stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Les associations sportives et culturelles présentent leurs nouvelles activités de la rentrée 2026.
Route du stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
English :
Sports and cultural associations present their new activities for the start of the 2026 academic year.
