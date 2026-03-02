Forum des activités Route du stade Le Chambon-sur-Lignon

Forum des activités

Route du stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Les associations sportives et culturelles présentent leurs nouvelles activités de la rentrée 2026.

.

Route du stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sports and cultural associations present their new activities for the start of the 2026 academic year.

L’événement Forum des activités Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon