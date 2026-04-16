Exposition Leslie Greene et Christine Fabre place Emile Loubet Marsanne Marsanne
Exposition Leslie Greene et Christine Fabre place Emile Loubet Marsanne Marsanne jeudi 7 mai 2026.
Marsanne
Exposition Leslie Greene et Christine Fabre
Mairie de Marsanne Avenue Albin Davin Marsanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-07
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-07
La magie des couleurs s’invite à Marsanne avec cette belle exposition de deux artistes majeures Leslie Greene et Christine Fabre.
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Mairie de Marsanne Avenue Albin Davin Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 79 10 54 mairie@marsanne.fr
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English :
The magic of color comes to Marsanne with this beautiful exhibition by two major artists: Leslie Greene and Christine Fabre.
L’événement Exposition Leslie Greene et Christine Fabre Marsanne a été mis à jour le 2026-04-17 par Montélimar Tourisme Agglomération