Exposition L’Eventail des Arts

Salle des Fêtes 9, Grande Rue Voiteur Jura

Gratuit

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

2026-05-30 2026-05-31

L’Éventail des Arts, association de passionné(e)s d’Art sous différentes formes Peinture à l’huile, Acrylique, Pastels, Aquarelles, Peintures sur tuiles, Bois tourné, Photos, Céramiques, Bijoux, Mosaïques de coquilles d’œufs, Luminaires et décorations, Interprétations de bois façonnés par la nature, sculptures métalliques.

Tous ces artistes vous feront découvrir leurs passions lors de l’exposition. .

Salle des Fêtes 9, Grande Rue Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 10 21 08 eventaildesarts@gmail.com

