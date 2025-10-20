Théâtre Voiteur
Théâtre Voiteur jeudi 4 juin 2026.
Théâtre
Salle des fêtes Voiteur Jura
Tarif : 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:30:00
fin : 2026-06-04 22:00:00
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13
Mise en scène Samuel Walder, Compagnie Les Cas Brioles
Plongez au cœur des passions, des trahisons et des amours impossibles d’une œuvre intemporelle de Shakespeare, mise en scène avec audace et modernité. Un classique revisité pour toucher l’âme d’aujourd’hui.
La plume de William Shakespeare traverse les siècles sans jamais perdre de sa force. Cette saison, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir une œuvre où se croisent passions humaines, conflits intérieurs et luttes de pouvoir. Qu’il s’agisse d’amour interdit, de vengeance sourde, d’ambition dévorante ou de folie tragique, Shakespeare explore l’âme humaine avec une justesse toujours saisissante. .
Salle des fêtes Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté
