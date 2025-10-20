Théâtre Voiteur
Théâtre Voiteur vendredi 22 mai 2026.
Théâtre
Salle des fêtes Voiteur Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-24 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
Mise en scène Caroline rougeron, Compagnie Les Cas Brioles
Habituer les jeunes à voir du théâtre en spectateurs avisés et en même temps les
inciter à le pratiquer en apprentis créatifs, tel est le nouveau voyage initiatique
proposé aux adolescents du théâtre Spirale de Voiteur pour cette saison 2025/2026.
Les jeunes comédiens et comédiennes remonteront à nouveau sur la scène de Voiteur pour vous présenter leur tout nouveau spectacle. .
Salle des fêtes Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté theatrespirale.voiteur@gmail.com
English :
German : Théâtre
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Voiteur a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu