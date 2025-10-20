Théâtre Voiteur

Théâtre Voiteur vendredi 22 mai 2026.

Théâtre

Salle des fêtes Voiteur Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Mise en scène Caroline rougeron, Compagnie Les Cas Brioles

Habituer les jeunes à voir du théâtre en spectateurs avisés et en même temps les

inciter à le pratiquer en apprentis créatifs, tel est le nouveau voyage initiatique

proposé aux adolescents du théâtre Spirale de Voiteur pour cette saison 2025/2026.

Les jeunes comédiens et comédiennes remonteront à nouveau sur la scène de Voiteur pour vous présenter leur tout nouveau spectacle. .

Salle des fêtes Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté theatrespirale.voiteur@gmail.com

L’événement Théâtre Voiteur a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu