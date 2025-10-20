Fête de Voiteur Voiteur

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Voiteur Jura

Gratuit
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-13 23:59:00

2026-06-12 2026-06-13

À l’occasion de la fête annuelle du village, le Comité d’Animation de Voiteur vous invite à trois moments festifs.
Concerts de la Société de Musique de Voiteur
-Vendredi 13 Juin- 20H à Courbeau
-Samedi 14 Juin 19H à Voiteur

Bal champêtre animé par JURA FREE’SONS
Samedi 14 Juin à partir de 20H
Place de l’Eglise, Voiteur

Buvette et petite restauration sur place   .

Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10  comitevoiteur@gmail.com

German : Fête de Voiteur

