Fête de Voiteur
Fête de Voiteur
Voiteur Jura
Gratuit
12 juin 2026
fin : 2026-06-13 23:59:00
2026-06-12 2026-06-13
À l’occasion de la fête annuelle du village, le Comité d’Animation de Voiteur vous invite à trois moments festifs.
Concerts de la Société de Musique de Voiteur
-Vendredi 13 Juin- 20H à Courbeau
-Samedi 14 Juin 19H à Voiteur
Bal champêtre animé par JURA FREE’SONS
Samedi 14 Juin à partir de 20H
Place de l’Eglise, Voiteur
Buvette et petite restauration sur place .
Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10 comitevoiteur@gmail.com
German : Fête de Voiteur
