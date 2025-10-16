Fête nationale Voiteur
Fête nationale Voiteur mardi 14 juillet 2026.
Fête nationale
Champ de foire Voiteur Jura
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez célébrer la Fête Nationale avec un bal, un repas champêtre et un spectacle de feux d’artifice. .
Champ de foire Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté
