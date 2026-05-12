Voiteur

Festival A l’Ombre du Baobab

Voiteur Jura

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18

Cette année, nous fêterons les 20 ans de la compagnie Pocket Théâtre ! Nous imaginons cet anniversaire comme un vrai temps fort, qui rassemble les personnes qui ont jalonné notre chemin depuis 20 ans.

Des artistes avec qui l’on a travaillé, des directeur.ice.s de structures culturelles, tant au niveau national qu’international.

Bien sûr, et comme toujours, il est important pour nous d’intégrer les habitants de Voiteur.

Un avant goût de la programmation

DEADCHIC Cie Pernette Aristide Tarnagda et Odile Sankara Safourata Kaboré Les Bibliothèques Humaines Marché de producteurs Expo photos Prises de paroles

Propositions gratuites ou payantes en fonction .

Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 87 62 76 pocket.theatre@laposte.net

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English : Festival A l’Ombre du Baobab

L’événement Festival A l’Ombre du Baobab Voiteur a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme JurAbsolu