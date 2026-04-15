Vide grenier Voiteur
Vide grenier Voiteur samedi 15 août 2026.
Voiteur
Vide grenier
Champ de Foire Voiteur Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Buvette et petite restauration sur place
Annulation en cas de pluie .
Champ de Foire Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10 comitevoiteur@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Voiteur a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu
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