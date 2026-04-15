Voiteur

Vide grenier

Champ de Foire Voiteur Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Buvette et petite restauration sur place

Annulation en cas de pluie .

Champ de Foire Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10 comitevoiteur@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Voiteur a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu