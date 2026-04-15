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Vide grenier Voiteur

Vide grenier Voiteur samedi 15 août 2026.

Adresse : Champ de Foire

Ville : 39210 Voiteur

Département : Jura

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Voiteur

Vide grenier

Champ de Foire Voiteur Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Buvette et petite restauration sur place
Annulation en cas de pluie   .

Champ de Foire Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10  comitevoiteur@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Voiteur a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu

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