Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Voiteur Voiteur

Voiteur

Les Saisons des Histoires

Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Pour bien commencer l’année, plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.

Animé par Artisane d’histoires.

Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans. .

Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr

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English :

L’événement Les Saisons des Histoires Voiteur a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)