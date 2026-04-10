Thé Dansant Salle des Fêtes Voiteur

Voiteur

Thé Dansant

Salle des Fêtes 7 Grande Rue Voiteur Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 14:00:00

fin : 2026-11-08 19:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Le Comité d’Animation de Voiteur vous invite à venir danser tout un après-midi sur les rythmes proposés par DJ Jeepy (toutes danses).

Buvette et pâtisseries sur place. .

Salle des Fêtes 7 Grande Rue Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10 comitevoiteur@gmail.com

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English : Thé Dansant

L’événement Thé Dansant Voiteur a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu