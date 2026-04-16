Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Voiteur Voiteur
Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Voiteur Voiteur jeudi 15 octobre 2026.
Voiteur
Bébés Lecteurs
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 09:15:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Pour le tout-petit de la naissance à 3 ans, accompagné de son assistant(e) maternel(le), de ses parents, grands-parents. Autour du livre, un moment d’échange, de rencontre et de câlins.
Le petit enfant reçoit des sons, des mots et des histoires à écouter, à babiller puis à parler. .
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
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English : Bébés Lecteurs
L’événement Bébés Lecteurs Voiteur a été mis à jour le 2026-04-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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