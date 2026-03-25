Voiteur se la joue Salle des fêtes de Voiteur Voiteur
Voiteur se la joue Salle des fêtes de Voiteur Voiteur samedi 10 octobre 2026.
Voiteur se la joue
Salle des fêtes de Voiteur 7 Grande Rue Voiteur Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Journée jeux de société et jeux de Rôles. .
Salle des fêtes de Voiteur 7 Grande Rue Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté innomineludi@gmail.com
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English : Voiteur se la joue
L’événement Voiteur se la joue Voiteur a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme JurAbsolu
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