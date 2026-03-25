Voiteur se la joue Salle des fêtes de Voiteur Voiteur

Voiteur se la joue Salle des fêtes de Voiteur Voiteur samedi 10 octobre 2026.

Voiteur se la joue

Salle des fêtes de Voiteur 7 Grande Rue Voiteur Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Journée jeux de société et jeux de Rôles.   .

Salle des fêtes de Voiteur 7 Grande Rue Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté   innomineludi@gmail.com

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English : Voiteur se la joue

L’événement Voiteur se la joue Voiteur a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme JurAbsolu

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