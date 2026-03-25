Voiteur se la joue Salle des fêtes de Voiteur Voiteur

Voiteur se la joue

Salle des fêtes de Voiteur 7 Grande Rue Voiteur Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Journée jeux de société et jeux de Rôles. .

Salle des fêtes de Voiteur 7 Grande Rue Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté innomineludi@gmail.com

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English : Voiteur se la joue

L’événement Voiteur se la joue Voiteur a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme JurAbsolu