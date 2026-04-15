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Soirée dansante années 80 Voiteur

Soirée dansante années 80 Voiteur samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Champ de Foire

Ville : 39210 Voiteur

Département : Jura

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Voiteur

Soirée dansante années 80

Champ de Foire Voiteur Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Soirée années 80, animée par Gilles Petitjean, ancien membre du groupe Ivanov, connu pour le tube Les nuits sans soleil . Une soirée dansante en plein air, pleine de souvenirs et de bonne humeur en perspective.
Buvette et restauration sur place.   .

Champ de Foire Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10  comitevoiteur@gmail.com

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English : Soirée dansante années 80

L’événement Soirée dansante années 80 Voiteur a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu

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