Jeudis de Pays Voiteur Voiteur
Jeudis de Pays Voiteur Voiteur jeudi 30 juillet 2026.
Jeudis de Pays Voiteur
Champ de Foire Voiteur Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Bienvenue dans les Jeudis de Pays® de Bresse Haute Seille !
Mais Les Jeudis de Pays® c’est quoi ?
– C’est 16 marchés nocturnes, dans 16 communes de notre beau territoire
– C’est de 18h à 22h pendant tout l’été
– C’est des produits de terroir mis à l’honneur et à consommer sur place.
Mais c’est aussi l’occasion de se retrouver et de partager un beau moment de convivialité sur la place du village ! .
Champ de Foire Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 62 47 jeudisdepays@bressehauteseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeudis de Pays Voiteur
L’événement Jeudis de Pays Voiteur Voiteur a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme JurAbsolu
À voir aussi à Voiteur (Jura)
- Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Voiteur Voiteur 2 avril 2026
- Les saisons des Histoires Rue des Masses Voiteur 22 avril 2026
- Théâtre Voiteur 23 avril 2026
- Permanence conseillère numérique Médiathèque de Voiteur Voiteur 28 avril 2026
- Détour par les Plus Beaux Villages de France Voiteur Jura 1 mai 2026