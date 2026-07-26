Exposition Libellules Château de La Gobinière Orvault
vendredi 13 novembre 2026 · Château de La Gobinière · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 08:30 – 12:30
Gratuit : oui Gratuit Accès libre Tout public
Dans une scénographie originale jouant sur la transition entre le milieu aérien et le milieu aquatique, le public est invité, au gré d’une promenade entre mares et prairies, à faire la connaissance de ces insectes aux prouesses peu connues.Collections, maquettes, photographies et films permettent d’approcher l’intimité de ces insectes et de faire découvrir certaines singularités anatomiques et éthologiques. Saviez-vous, par exemple, que les libellules pour s’accoupler, effectuent des acrobaties sexuelles, uniques dans le monde des insectes ?Depuis plusieurs années, le muséum s’intéresse à ce groupe d’insectes considéré comme un excellent témoin de la richesse d’un milieu aquatique. L’exposition est aussi l’occasion de faire connaître le travail scientifique effectué autour des libellules et de montrer tout l’intérêt que présentent les collections d’histoire naturelle dans l’étude de l’évolution de la biodiversité.
Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700
02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr
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