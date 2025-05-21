Exposition « L’INAO, 90 ans au service de l’agriculture française », Musée de la Vigne et du Vin du Jura, Arbois

Exposition « L’INAO, 90 ans au service de l’agriculture française » Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Vigne et du Vin du Jura Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion des 90 ans des AOC Arbois et Château-Chalon, le musée de la vigne et du vin du Jura accuellera l’exposition itinérante réalisée par l’INAO (Institut national des origines et de la qualité) : « L’INAO, 90 ans au service de l’agriculture française »

Ce parcours ponctué d’archives inédites montre comment ce modèle, forgé dans les crises, s’est révélé être une innovation majeure au service du patrimoine agricole et viticole français. Résolument modernes, le système des signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) et l’Institut qui le porte n’ont jamais cessé de s’adapter aux enjeux de leur temps. Face aux nombreux défis d’aujourd’hui et de demain, ils s’affirment comme un levier majeur de durabilité économique, sociale et environnementale des exploitations sous SIQO en France.

Musée de la Vigne et du Vin du Jura Rue du Château Pécauld, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384664045 https://www.arbois.fr/musee/musee-de-la-vigne-et-du-vin-du-jura La visite du Musée commence au pied du château Pécauld (XIIIe-XVIIIe siècles) dans les vignes plantées autour de la bâtisse, illustrant au fil des saisons les travaux du vigneron franc-comtois d’hier et d’aujourd’hui ainsi que les différents cépages de la région. Dans les caves voûtées sont présentées les différentes vinifications (vin jaune, vin de paille, macvin etc.) à côté d’un matériel qui évolue et se perfectionne avec le temps (pressoirs, foudres, alambic…). Dans les salles du rez-de-chaussée, l’histoire des communautés vigneronnes est évoquée à travers les crises qu’elles ont traversées (phylloxéra, grève de l’impôt), les fêtes et les traditions qui parfois se perpétuent jusqu’à présent (Biou par exemple), ses personnages illustres tel Louis Pasteur… Avec ce parcours de découverte de techniques viti-vinicoles et de traditions, le musée témoigne avant tout des particularités passées et présentes d’un vignoble ancien et réputé mais souvent méconnu.

À l’occasion des 90 ans des AOC Arbois et Château-Chalon, le musée de la vigne et du vin du Jura accuellera l’exposition itinérante réalisée par l’INAO (Institut national des origines et de la : 90 »…

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