Exposition Liss’art à Lissac et Mouret hommage à Van Gogh Lissac-et-Mouret vendredi 19 juin 2026.

Lissac-et-Mouret

Exposition Liss’art à Lissac et Mouret hommage à Van Gogh

Salle des fêtes Lissac-et-Mouret Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22

Exposition artistique proposée par Liss'Art rendant hommage à Van Gogh, avec des œuvres d’Alain Pinet et des créations des élèves de l'école Lacroix.

Exposition artistique proposée par Liss'Art rendant hommage à Van Gogh, avec des œuvres d’Alain Pinet et des créations des élèves de l'école Lacroix.

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Salle des fêtes Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 42 00

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English :

Art exhibition proposed by Liss'Art paying homage to Van Gogh, with works by Alain Pinet and creations by pupils from the Lacroix school.

L’événement Exposition Liss’art à Lissac et Mouret hommage à Van Gogh Lissac-et-Mouret a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac