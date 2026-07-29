Exposition L’oeil souverain, peindre nos montagnes Maison de la Montagne Argelès-Gazost
samedi 1 août 2026 · Maison de la Montagne · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Exposition L’oeil souverain, peindre nos montagnes
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-01
Une exposition qui invite à redécouvrir les peintres du piémont, les regards locaux et les artistes longtemps restés dans l’ombre.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
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English :
An exhibition that invites visitors to rediscover the painters of the Piedmont, local perspectives, and artists who have long remained in the shadows.
L’événement Exposition L’oeil souverain, peindre nos montagnes Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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