Exposition L’oeil souverain, peindre nos montagnes Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Exposition L’oeil souverain, peindre nos montagnes

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-01

Une exposition qui invite à redécouvrir les peintres du piémont, les regards locaux et les artistes longtemps restés dans l’ombre.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

An exhibition that invites visitors to rediscover the painters of the Piedmont, local perspectives, and artists who have long remained in the shadows.

L’événement Exposition L’oeil souverain, peindre nos montagnes Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65