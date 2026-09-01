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Exposition Lou Luneau Préau des arts Nyons

vendredi 11 septembre 2026 · Préau des arts · Nyons

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Préau des arts
Adresse
8 Rue Pierre Toesca
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif

Nyons

Exposition Lou Luneau

Préau des arts 8 Rue Pierre Toesca Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-11

Exposition Lou Luneau
Vernissage le samedi 12 septembre à 19h
  .

Préau des arts 8 Rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   gpanpreaudesarts@gmail.com

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English :

Lou Luneau Exhibition
Opening reception on Saturday, September 12, at 7 p.m.

L’événement Exposition Lou Luneau Nyons a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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