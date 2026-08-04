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Exposition Loudun se dévoile Place Sainte-Croix Loudun

mardi 4 août 2026 · Place Sainte-Croix · Loudun

Exposition Loudun se dévoile Place Sainte-Croix Loudun

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Place Sainte-Croix
Adresse
Collégiale Sainte-Croix
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Loudun

Exposition Loudun se dévoile

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-04

Exposition Un millénaire d’Histoire à la Collégiale
Entrée libre   .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00 

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English : Exposition Loudun se dévoile

L’événement Exposition Loudun se dévoile Loudun a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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