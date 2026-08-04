AGENDA · Loudun
Exposition Loudun se dévoile Place Sainte-Croix Loudun
mardi 4 août 2026 · Place Sainte-Croix · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Exposition Loudun se dévoile
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-04
Exposition Un millénaire d’Histoire à la Collégiale
Entrée libre .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00
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English : Exposition Loudun se dévoile
L’événement Exposition Loudun se dévoile Loudun a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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