Exposition Loudun se dévoile Place Sainte-Croix Loudun

Informations pratiques

Loudun

Exposition Loudun se dévoile

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-04

Exposition Un millénaire d’Histoire à la Collégiale

Entrée libre .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Loudun se dévoile

L’événement Exposition Loudun se dévoile Loudun a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Loudunais