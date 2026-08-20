Exposition : Lucette Desvignes (1926 – 2024), le roman d’une vie en archives, Bibliothèque Municipale, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Exposition : Lucette Desvignes (1926 – 2024), le roman d’une vie en archives 19 et 20 septembre Bibliothèque Municipale Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pour célébrer le centième anniversaire de la naissance de la romancière Lucette Desvignes, une grande exposition lui est consacrée depuis le mois de mai. Elle donne à voir, au travers de documents exceptionnels offerts à la bibliothèque municipale, les multiples facettes d’une vie bien remplie, entre enseignement et écriture. À visiter avant qu’elle ne s’achève le 20 septembre !

Bibliothèque Municipale Place de l’Hotel de Ville 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Pour célébrer le centième anniversaire de la naissance de la romancière Lucette Desvignes, une grande exposition lui est consacrée depuis le mois de mai. Elle donne à voir, au travers de documents à…

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