Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon Aiguillon vendredi 5 juin 2026.

Château ducal d’Aiguillon Aiguillon Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-05
fin : 2026-08-02

2026-06-05

Plongez dans l’univers du siècle des Lumières grâce à cette exposition exceptionnelle à Aiguillon !
Venez découvrir les oeuvres des ducs d’Aiguillon dans leur demeure.

A découvrir
– en juin de 14h à 17h mercredi, samedi, dimanche
– en juillet de 15h à 19h jeudi, samedi, dimanche

Visistes guidées en cours de programmation.   .

Château ducal d’Aiguillon Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 82 08  communication@ville-aiguillon.fr

