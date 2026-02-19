Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon Aiguillon
Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon
Château ducal d’Aiguillon Aiguillon Lot-et-Garonne
Plongez dans l’univers du siècle des Lumières grâce à cette exposition exceptionnelle à Aiguillon !
Venez découvrir les oeuvres des ducs d’Aiguillon dans leur demeure.
A découvrir
– en juin de 14h à 17h mercredi, samedi, dimanche
– en juillet de 15h à 19h jeudi, samedi, dimanche
Visistes guidées en cours de programmation. .
Château ducal d’Aiguillon Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 82 08 communication@ville-aiguillon.fr
