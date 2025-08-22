Circuit Le confluent du Lot et de la Garonne Aiguillon Lot-et-Garonne

Circuit Le confluent du Lot et de la Garonne Vélo de route Facile

Circuit Le confluent du Lot et de la Garonne 47190 Aiguillon Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 39500.0 Tarif :

De la bastide d’Aiguillon, entre la Garonne et son affluent, cette boucle passe dans la plaine du Lot, via Lagarrigue, Bourran et l’église de Colleignes. Après Téoulès et la vallée du Chautard, le circuit s’élève vers l’ancien moulin à vent de Paillères puis offre une vue sur les 2 vallées.

Facile

English : Circuit Le confluent du Lot et de la Garonne

From the bastide town of Aiguillon, between the Garonne and its tributary, this loop passes through the Lot plain, via Lagarrigue, Bourran and the church of Colleignes. After Téoulès and the Chautard valley, the circuit rises towards the old windmill of Paillères and then offers a view of the 2 valleys.

Deutsch : Circuit Le confluent du Lot et de la Garonne

Von der Bastide Aiguillon, zwischen der Garonne und ihrem Nebenfluss, führt dieser Rundweg über Lagarrigue, Bourran und die Kirche von Colleignes in die Ebene des Lot. Nach Téoulès und dem Chautard-Tal steigt der Rundweg zur alten Windmühle von Paillères auf und bietet dann einen Blick auf die beiden Täler.

Italiano :

Dalla città bastide di Aiguillon, tra la Garonna e il suo affluente, questo anello attraversa la pianura del Lot, passando per Lagarrigue, Bourran e la chiesa di Colleignes. Dopo Téoulès e la valle dello Chautard, il circuito sale verso l’antico mulino a vento di Paillères e offre una vista sulle due valli.

Español : Circuit Le confluent du Lot et de la Garonne

Desde la ciudad bastide de Aiguillon, entre el Garona y su afluente, este bucle atraviesa la llanura del Lot, pasando por Lagarrigue, Bourran y la iglesia de Colleignes. Después de Téoulès y el valle de Chautard, el circuito sube hacia el antiguo molino de viento de Paillères y luego ofrece una vista de los 2 valles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine