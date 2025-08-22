La Vallée du Lot à Vélo en Lot-et-Garonne Aiguillon Lot-et-Garonne

La Vallée du Lot à Vélo en Lot-et-Garonne Vélo de route Difficulté moyenne

Véloroute La Vallée du Lot à Vélo en Lot-et-Garonne 47260 Aiguillon Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 85100.0 Tarif :

La véloroute de la vallée du Lot longe la rivière sur 86 km via de petites routes soigneusement fléchées et à faible dénivelé. De la confluence avec la Garonne jusqu’au château fort de Bonaguil en passant par Villeneuve-sur-Lot, elle offre au fil de l’eau des paysages verdoyants et de vergers.

Difficulté moyenne

English : La Vallée du Lot à Vélo en Lot-et-Garonne

The Lot Valley cycle route follows the river for 86 km on small, carefully signposted roads with low gradients. From the confluence with the Garonne through Villeneuve-sur-Lot to the château fortress of Bonaguil, the route winds its way through lush green landscapes and orchards.

Deutsch : La Vallée du Lot à Vélo en Lot-et-Garonne

Die Fahrradroute im Tal des Lot führt auf 86 km über sorgfältig ausgeschilderte kleine Straßen mit geringem Höhenunterschied am Fluss entlang. Vom Zusammenfluss mit der Garonne über Villeneuve-sur-Lot bis zur Festung Bonaguil bietet sie entlang des Flusses grüne Landschaften und Obstgärten.

Italiano :

L’itinerario ciclabile della Valle del Lot segue il fiume per 86 km lungo piccole strade accuratamente segnalate e con pochi dislivelli. Dalla confluenza con la Garonna alla fortezza di Bonaguil passando per Villeneuve-sur-Lot, offre paesaggi verdi e frutteti lungo il fiume.

Español : La Vallée du Lot à Vélo en Lot-et-Garonne

La ruta ciclista del Valle del Lot sigue el río durante 86 km por pequeñas carreteras cuidadosamente señalizadas y con poco desnivel. Desde la confluencia con el Garona hasta la fortaleza de Bonaguil, pasando por Villeneuve-sur-Lot, ofrece paisajes verdes y huertos a lo largo del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine