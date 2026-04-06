Exposition Ma belle cousine. De la demoiselle de Bourgogne à la marquise de Sévigné Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand lundi 6 juillet 2026.

Bussy-le-Grand

Exposition Ma belle cousine. De la demoiselle de Bourgogne à la marquise de Sévigné

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:15:00

fin : 2026-10-11 13:00:00

Date(s) :

2026-07-06

A l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Madame de Sévigné, le Centre des monuments nationaux présente l’exposition Ma belle cousine. De la demoiselle de Bourgogne à la marquise de Sévigné au château de Bussy-Rabutin. Elle vous propose de redécouvrir l’incontournable épistolière sous le prisme de son complice de toujours, son cousin Roger de Bussy-Rabutin.

Femme, mère et écrivain, elle s’impose comme l’une des plus grandes plumes du XVIIe siècle. Le parcours de l’exposition est composée de quatre grandes thématiques sa vie et sa famille ; son regard sur son époque, une œuvre issue d’une correspondance sans intention littéraire et une postérité aussi durable qu’inatendue. .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

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English : Exposition Ma belle cousine. De la demoiselle de Bourgogne à la marquise de Sévigné

L’événement Exposition Ma belle cousine. De la demoiselle de Bourgogne à la marquise de Sévigné Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)