Exposition Madame de Sévigné et la mode Château de Grignan Grignan

Exposition Madame de Sévigné et la mode
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-03-31 18:00:00
2026-10-10
Exposition temporaire autour de la mode au XVIIe siècle.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
English : Madame de Sévigné and Fashion Exhibition
Temporary exhibition about fashion in the 17th century.
