Exposition « MĀNOUCHES – Un voyage avec les descendants de Didi et Canette Duville », Prieuré des Nobis, Montreuil-Bellay

Informations pratiques

Exposition « MĀNOUCHES – Un voyage avec les descendants de Didi et Canette Duville » 19 et 20 septembre Prieuré des Nobis Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De 2019 à 2023, Georges Pacheco, photographe et Estelle Granet, autrice, ont sillonné cinq départements à la rencontre des Duville, une grande famille de Manouches buissonniers. Un périple artistique et humain qui les a menés des Pays de la Loire à la Normandie sur les traces des descendants d’un couple emblématique, Émile dit Didi et Eugénie dite Canette. Faisant dialoguer portraits photographiques, documents issus des archives départementales et familiales, textes et montage d’extraits sonores, « MĀNOUCHES » se veut une mise en images et en mots de l’arbre généalogique de cette famille de Voyageurs.

Il s’agit, par la photographie et l’écriture, de revisiter son histoire et, ce faisant, de construire avec ses membres, des traces, une mémoire à partager et à transmettre.

Cette exposition est proposée en partenariat avec la Ville de Montreuil-Bellay et le Centre Régional Résistance et Liberté de Thouars.

Elle a été coproduite avec le Château de Tours et a bénéficié du soutien du ministère de la Culture, de la Région Pays-de-la-Loire et de la FNASAT.

Visite libre de l’exposition, en présence des artistes.

Prieuré des Nobis Prieuré des Nobis, 3 rue Georges Girouy, 49260 Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire

De 2019 à 2023, Georges Pacheco, photographe et Estelle Granet, autrice, ont sillonné cinq départements à la rencontre des Duville, une grande famille de Manouches buissonniers. Un périple artistique…

Georges Pacheco ©