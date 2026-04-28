Montreuil-Bellay

Visite guidée de l’ancien camp d’internement de nomades

Zone industrielle Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13

Entre 1940 et 1946, 6000 à 6500 nomades (pour la plupart Tsiganes) sont internés en France. À travers l’histoire du camp d’internement de Montreuil-Bellay, il s’agit de découvrir le sort réservé aux Tsiganes et de rompre les préjugés qui les entourent.

Découvrez le sort réservé aux Tsiganes en parcourant l’histoire du camp d’internement de Montreuil-Bellay, où près de 2000 personnes furent internées.

Visite commentée par le Centre Régional Résistance & Liberté .

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 30 juillet 2026 de 10h30 à 12h.

Du 13/08 au 20/08/2026 le jeudi de 10h30 à 12h. .

Zone industrielle Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 5 49 66 42 99 info@crrl.fr

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English :

Between 1940 and 1946, 6,000 to 6,500 nomads (mostly Gypsies) were interned in France. Through the history of the Montreuil-Bellay internment camp, the aim is to discover the fate of the Gypsies and to break down the prejudices that surround them.

L’événement Visite guidée de l’ancien camp d’internement de nomades Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-04-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME