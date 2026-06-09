Montreuil-Bellay

Rendez-vous vigneron

41 place du Marché Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 11:00:00

fin : 2026-07-28 12:15:00

Date(s) :

2026-07-28

Venez rencontrer un vigneron le temps d’une dégustation à l’Office de Tourisme de Montreuil-Bellay !

De 11h à 12h15, venez rencontrer le Domaine du Vieux Bourg (Varrains) à l’Office de Tourisme de Montreuil-Bellay.

Le vigneron vous présentera son domaine, ses formules de visite sur place et vous proposera de déguster une de ses cuvées

Un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité !

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 28 juillet 2026 de 11h à 12h15. .

41 place du Marché Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 montreuil-bellay@ot-saumur.fr

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English :

Come and meet a winemaker for a tasting session at the Montreuil-Bellay Tourist Office!

L’événement Rendez-vous vigneron Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME