Rendez-vous vigneron Montreuil-Bellay
Rendez-vous vigneron Montreuil-Bellay mardi 28 juillet 2026.
Montreuil-Bellay
Rendez-vous vigneron
41 place du Marché Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-07-28 12:15:00
Date(s) :
2026-07-28
Venez rencontrer un vigneron le temps d’une dégustation à l’Office de Tourisme de Montreuil-Bellay !
De 11h à 12h15, venez rencontrer le Domaine du Vieux Bourg (Varrains) à l’Office de Tourisme de Montreuil-Bellay.
Le vigneron vous présentera son domaine, ses formules de visite sur place et vous proposera de déguster une de ses cuvées
Un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité !
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 28 juillet 2026 de 11h à 12h15. .
41 place du Marché Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 montreuil-bellay@ot-saumur.fr
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English :
Come and meet a winemaker for a tasting session at the Montreuil-Bellay Tourist Office!
L’événement Rendez-vous vigneron Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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