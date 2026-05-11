Exposition: Marion Dauga- En avant toutes! Passage Carnot Pau

Pau

Exposition: Marion Dauga- En avant toutes!

Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-11

Au Passage Carnot, en centre-ville de Pau, l’artiste Marion Dauga expose du 11 au 17 mai dans la salle du 1er étage. Le vernissage aura lieu mardi 12 mai 2026 à partir de 19h.

Cette exposition réunit des œuvres autour de la liberté, de la sororité et de la résistance. Le corps féminin et la nature s’y répondent dans un dialogue sensible, entre force et poésie. Marion Dauga y présente ses dernières créations et accueille les échanges dans une ambiance conviviale. À noter 10 % des ventes seront reversés à une association locale de lutte contre les violences faites aux femmes. .

Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition: Marion Dauga- En avant toutes!

L’événement Exposition: Marion Dauga- En avant toutes! Pau a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Pau