Rignac

Exposition Martine Favier à la médiathèque

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-04-17

Dans l’univers feutré de l’atelier, mes promenades m’accompagnent ; les pinceaux transforment mes flâneries en formes et couleurs qui relèvent tout à la fois de l’abstraction et du figuratif. Le paysage est encore là, mais pour peu que l’on s’éloigne, il s’abstrait doucement et l’émotion remplace le contour.

Exposition du 17 avril au 13 juin 2026

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 09:30 12:30 et 14:30 17:30

Mercredi 09 30 17 30 samedi 09:30 12:30 .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr

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English :

L’événement Exposition Martine Favier à la médiathèque Rignac a été mis à jour le 2026-04-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)