Exposition : Matières en jeu : images et formes textiles, Musée de la bonneterie, Troyes

Exposition : Matières en jeu : images et formes textiles Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la bonneterie Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le musée de la Maille, mode et industrie inaugure un projet inédit mêlant création et textile.

Il réunit les étudiants du London College of fashion, de Newlyn Art School et du Lycée Saint Joseph de Troyes.

Imaginée par l’artiste-plasticien Jérémie Marié, cette exposition explore la manière dont les fragments textiles, architecturaux et culturels peuvent devenir le moteur d’une pensée créatrice.

Les étudiants développent un processus où la transformation de la matière fait émerger à la fois des pièces vestimentaires et des oeuvres artistiques. Ils repensent ici la fibre, les fragments textiles qu’ils assemblent, détournent et font dialoguer pour imaginer des formes hybrides contemporaines et singulières.

Cette exposition s’inscrit dans l’histoire de la bonneterie troyenne, son actualité et sa modernité.

Musée de la bonneterie 4 Rue de Vauluisant, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 0325434320 https://www.musees-troyes.com/bonneterie Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille. Savoir-faire ancestral et création textile. Des métiers en bois aux machines perfectionnées de l’« âge d’Or » des XIXe et XXe siècles. Des articles en maille : bas, chaussettes, maillots et culottes conjuguent technique et esthétique.

Le musée de la Maille, mode et industrie inaugure un projet inédit mêlant création et textile.

©Carole Bell