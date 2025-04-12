Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Exposition Mémoire de nos hivers d’enfance

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 10:00:00

fin : 2026-12-20 20:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-30 2026-12-04 2026-12-11 2026-12-18 2026-12-21 2026-12-26 2027-01-02

Une exposition nostalgique pour retrouver les souvenirs, traditions et émotions des hivers d’enfance, au cœur de la magie de Noël.

Et si Noël réveillait en nous les souvenirs de nos hivers d’autrefois ? À travers cette nouvelle exposition, l’Association Noël à Kaysersberg vous invite à replonger dans l’univers des Noëls d’enfance les paysages enneigés, les traditions familiales, les décorations d’antan et ces petits moments qui ont marqué nos mémoires.

Une exposition empreinte de nostalgie et de poésie, comme une invitation à retrouver les émotions simples et chaleureuses qui accompagnaient autrefois les fêtes de fin d’année.

Un voyage dans les souvenirs de nos hivers d’enfance, entre traditions, émerveillement et magie de Noël. 0 .

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

A nostalgic exhibition that brings back memories, traditions, and emotions from childhood winters, set against the backdrop of the magic of Christmas.

L’événement Exposition Mémoire de nos hivers d’enfance Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg