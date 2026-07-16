Exposition « Mémoires d’Amboise : 1939-1945 », Centres des archives – Espace Paul Pinasseau, Chargé

Informations pratiques

Exposition « Mémoires d’Amboise : 1939-1945 » 19 et 20 septembre Centres des archives – Espace Paul Pinasseau Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition vous invite à plonger dans le quotidien d’Amboise pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers une sélection de photographies, souvent inédites, données aux archives municipales d’Amboise par Madame Parent et Monsieur Charpentier.

Centres des archives – Espace Paul Pinasseau 196 Rue du Chateau d’Eau, 37530 Chargé, France Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247234776 https://www.ville-amboise.fr/191/centre-des-archives-paul-pinasseau.htm Le centre des archives municipales et communautaires “Espace Paul Pinasseau” ouvre ses portes au public à partir du 2 janvier 2024. Situé dans la zone industrielle de la Boitardière, ce nouvel espace doté d’une grande salle de consultation peut vous accueillir dans le cadre de vos recherches sur Amboise.

Cette exposition vous invite à plonger dans le quotidien d’Amboise pendant la Seconde Guerre mondiale.

© Archives municipales d’Amboise